Надо меньше пить: на Ямале расширят список дней с запретом на продажу алкоголя

Власти Ямала корректируют «антиалкогольный» закон и расширяют список так называемых единых дней, когда на территории округа будет наложен запрет на розничную продажу алкоголя.
Законопроект уже готов и направлен на рассмотрение депутатов ямальского заксобрания.
В новой версии документа говорится о том, что купить алкоголь ямальцы не смогут во время важных праздников: 1 Мая, 9 Мая, 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (если День знаний приходится на выходной день, то запрет распространяется на следующий за ним рабочий день).
Также в муниципалитетах алкомаркеты должны остаться без работы в дни проведения таких народных гуляний, как «Последний звонок», Дни города или района, в дни проведения прочих местных массовых мероприятий.
Ранее региональным законом «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории ЯНАО» был введен запрет на продажу алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 часов. Также спиртное не продавалось в дни проведения массовых мероприятий.
«Целью проекта закона является снижение объемов потребления алкоголя населением, повышение эффективности регулирования алкогольного рынка», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
В документе также указывается, что и в целом по стране самыми распространенными днями «запрета» являются дни проведения массовых мероприятий.
Салехард, Дарья Котова
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