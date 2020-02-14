На Ямале родители отбивали маленькую дочку у педофила, который зашел к ним в гости

На Ямале вынесен приговор 30-летнему мужчине, который пришел в гости к знакомым и изнасиловал их дочь.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в сентябре 2019 года в Тарко-Сале. Жертвой педофила стала девочка, не достигшая 14-летнего возраста.

«Мужчина, находясь в гостях в дневное время, с целью удовлетворения своих половых потребностей зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На крики ребенка прибежали родители, которые пресекли преступные действия осужденного», – уточняет Следком.

Ямальца судили по ст. ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы. До суда подозреваемый находился в СИЗО.

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