На Ямале вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку

На Ямале 14 февраля совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 с пассажирами на борту. Информацию о ЧП пока без подробностей подтверждает ГУ МЧС по ЯНАО.

Авиаинцидент произошел на территории Ямальского района. Разбился вертолет МИ-8, который, предположительно, принадлежит компании «Сокол». В приемной авиакомпании на звонки не отвечают.

По предварительной версии, вертолет вылетел с полуострова Гыданский и перевозил вахтовиков. В управлении МЧС подтверждают, что два человека пострадали.

Авиакомпания «Сокол» на рынке с 2000 годов, сотрудничает с такими компаниями, как «Транснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и другие.

Ямальский район, Салехард, Дарья Котова

Ямальский район, Салехард. Другие новости 14.02.20

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