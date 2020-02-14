МЧС про жесткую посадку МИ-8 на Ямале: «пилоты зажаты в кабине»

В МЧС официально прокомментировали жесткую посадку вертолета МИ-8, на борту которого находились 10 человек.

Как сообщает управление МЧС по ЯНАО, авиаинцидент произошел вблизи порта Сабетта. Вертолет, следовавший с Гыданского полуострова, не долетел до Сабетты буквально 400-500 метров. Информация о ЧП поступила в 16:20 часов.

«Произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании «Сокол», который следовал в порт Сабетта. По предварительной информации, 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа зажаты в кабине», – сообщили в окружном МЧС.

На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны «Ямал СПГ».

Источник «Нового Дня» в УМЧС кратко уточнил: по предварительной версии, вертолет ударился «брюхом», а затем перевернулся.

Как сообщал «Новый День», разбившийся сегодня вертолет принадлежит авиакомпании «Сокол», которая сотрудничает с такими компаниями, как «Транснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и др. Авиаторы привлекаются для транспортировки вахтовиков.

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