На Ямале чиновников оштрафовали на сотни тысяч рублей за слив канализации прямо в тундру

На Ямале администрация Приуральского района оштрафована на 400 тыс рублей за слив канализации в тундру. Об этом 18 февраля сообщает прокуратура ЯНАО.

Как уточняет надзорное ведомство, жидкие отходы сливались в тундру рядом с селом Аскарка. «Это отходы, образовавшиеся в процессе эксплуатации жилищного фонда, нежилых помещений после откачки из локальных систем водоотведения (септиков)», – заявили в прокуратуре. Там же там организовалась несанкционированная свалка, валяются пластиковые бутылки, отработанные шины, полиэтилен, стекло, пластик.

Использование участка тундры под канализационный «отстойник» незаконно, однако администрацией района меры по защите и охране почв от негативного воздействия не проводились. Более того, администрация Приуральского района получала из окружного бюджета средства на приобретение станции комплексной очистки стоков в селе Аксарка, но деньги чиновники не освоили. Вся сумма была возвращена в бюджет региона.

Прокуратура внесла представление, которое мэрия района попыталась обжаловать в суде, но безуспешно. Также к проблеме были привлечены специалисты Северо-Уральского управления Росприроднадзора, которые выписали администрации Приуральского района штраф 400 тыс рублей.

«Прокурор будет добиваться фактического устранения выявленных нарушений», – резюмировали в надзорном ведомстве.

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