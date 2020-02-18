На Ямале из-за бурана закрываются дороги, задерживаются рейсы, не летают вертолеты

На Ямале из-за стихии, которая обрушилась на пять районов округа, задерживаются рейсы самолетов и вертолетов. На некоторых участках автодорог остановлено движение.

По данным филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 18 февраля в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском районах бушует непогода. Порывы ветра достигают 18-23 м/с, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица и снежные заносы.

Из-за ветра до 22 м/с во вторник, 18 февраля, в аэропорту Нового Уренгоя не смогли принять два борта из Москвы, самолеты ушли на запасные аэродромы.

Так, рейс из Москвы (ДМД) авиакомпании «Ямал» приземлился в Сургуте, рейс из Санкт-Петербурга того же перевозчика – в Надыме.

Вертолетные рейсы из Салехарда сегодня были отменены, они все переносятся на среду, 19 февраля. Это рейсы «Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха – Салехард», «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс-Каменный – Салехард» и «Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и обратно», – сообщает пресс-служба окружного правительства.

Метель и ограниченная видимость на дорогах также скорректировала движение автотранспорта. На трассе Сургут – Салехард (в районе участка ж/д станции Ныда – Пангоды) остановлено движение на км 829 – км 830, км 835. Автоинспекторы работают в усиленном режиме. Как сообщил директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, дорожники также работают в усиленном режиме и чистят дороги от снега.

С утра из-за бурана пришлось закрыть движение по ямальским автозимникам. Сезонная переправа «Салехард – Надым» недоступна для всех видов транспорта.

«На трассе «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» движение разрешено только для транспортных средств массой до 3,5 тонн (легковые в сопровождении полноприводных автомобилей). На зимнике «Коротчаево – Красноселькуп» до особого распоряжения проезд разрешён только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн», – уточнили в дорожной инспекции.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 18.02.20

На Ямале не могут справиться с щебнедробилкой экс-депутата, которая загадила воздух. / На Ямале чиновников оштрафовали на сотни тысяч рублей за слив канализации прямо в тундру. / Депутаты Надыма готовы создать на Ямале второй муниципальный округ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»