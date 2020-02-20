На трассе Салехард-Сургут разбилась «скорая», которая везла больного

На Ямале в четверг, 20 февраля, произошло серьезное ДТП с участием машины «скорой». Как сообщили «Новому Дню» в окружном управлении ГИБДД, пострадали три человека.

В автоинспекции подчеркивают, что информация о ДТП пока предварительная, но детали уже известны. На трассе Салехард-Сургут (участок Пангоды – Правохеттинский) водитель скорой врезался в УАЗ, который притормозил, чтобы совершить поворот.

По предварительной информации, машина медиков нарушила скоростной режим, также водитель не соблюдал безопасную дистанцию. Пока нет данных, ехала ли машина со спецсигналами.

В скорой помимо водителя и медработников находился пациент, которого транспортировали в больницу Нового Уренгоя. «Три человека из машины скорой помощи после ДТП обратились к медикам за помощью», – уточнили в ГИБДД. По предварительной информации, травмы у пострадавших не особо серьезные. Водитель УАЗика не пострадал.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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