В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Ямал попал в тройку лидеров

Национальное рейтинговое агентство озвучило очередной рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Первые две строчки традиционно у Москвы и Санкт-Петербурга. Третье место в исследовании получил Ямал. На показатели округа главным обрзом повлияла ситуация в нефтегазовом секторе.

Как отметил президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков, эксперты оценивали совокупность факторов. При оценке использовался набор из 56 показателей. И позиции северного региона подтверждены хорошей динамикой основных макроэкономических показателей.

«Регион обладает ценными природными ресурсами, и на его территории успешно реализуются крупные проекты в нефтегазовой сфере. Ямал является одним из лидеров по привлечению прямых иностранных инвестиций, уверенно входя в десятку ведущих регионов по этому показателю. В 2019 году в округе быстрыми темпами росло промышленное производство и инвестиции в основной капитал: по обоим показателям за первое полугодие 2019 года зафиксирован рост более 20%, что существенно опережает среднероссийские темпы. Мы также положительно оцениваем наличие в регионе платежеспособного спроса», – отметил Виктор Четвериков.

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