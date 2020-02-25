На Ямале прокуратура заставила коммунальщиков откопать жилые дома от снега

После массовых жалоб жителей Ноябрьска на плохую уборку снега прокуратура ЯНАО проверила одну из управляющих компаний. Как сообщает во вторник, 25 февраля, ямальская прокуратура, управляющая организация ООО «Статус 2» не привела в порядок территорию частного сектора.

«В ходе проверки соблюдения ООО «Статус 2» требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлены нарушения, выразившиеся в несвоевременной очистке прилегающей к домам территории от снега, что способствовало образованию снежных валов и затруднило движение граждан и транспортных средств», – уточняет надзорное ведомство. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушения, после чего коммунальщики выполнили свою работу.

Между тем, это не единственная территория в городе, где горожане жалуются на плохую уборку улиц и придомовых территорий от снега. Люди также сообщают о том, что с крыш домов начали падать снежные глыбы. Свои многочисленные истории жители Ноябрька рассказывают в группах социальной сети «ВКонтакте».

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 22.02.20

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