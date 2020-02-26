Метель и ветер: на Ямале из-за штормового предупреждения закрывают дороги

На Ямале из-за погодных условий в среду, 26 февраля, закрыты все зимники. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«Сегодня, 26 февраля, для всех видов транспорта закрылось движение по единственному открытому накануне автозимнику Коротчаево – Красноселькуп. Причина – ухудшение погодных условий – снег, порывистый ветер, ограниченная видимость. По этой же причине для всех остаются закрытыми зимники Салехард – Надым и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО). Не открыта и зимняя автодорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале», – уточнили в ведомсте.

По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в округе прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Местами по округу умеренный снег, метель.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО ямальцев просят соблюдать максимальную осторожность

«Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов», – обратились к жителям округа чиновники.

Салехард, Дарья Котова

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