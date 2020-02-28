На Ямале во дворе жилого дома молодой водитель переехал пятилетнего ребенка

В Новом Уренгое в микрорайоне Тундровый произошло страшное ДТП с участием пятилетнего мальчика. Ребенка во дворе жилого дома переехала машина. Сейчас за жизнь пострадавшего борются реаниматологи.

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД по ЯНАО, трагедия произошла 27 февраля в 12:15 часов. Водитель 1999 года рождения на автомобиле ВАЗ ехал по двору жилого дома. В это время на улице без присмотра взрослых играл ребенок 2014 года рождения. Мальчик лежал на самодельной горке и нечаянно скатился с нее на тротуар.

Все случилось на повороте: водитель поворачивал и, не снижая скорость, просто наехал на малыша.

Как уточнили автоинспекторы, виновник ДТП сам отвез мальчика в больницу, но оставил его там и уехал. Личность водителя уже установлена. Пострадавший находится в реанимации.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 27.02.20

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