В ЯНАО чиновники заплатили подрядчику за уборку снега, но разрешили ему не работать

Ямальская прокуратура наказала администрацию села Красноселькуп и постоянного подрядчика сельской мэрии – ООО «Автодор».

Как сообщает надзорное ведомство, ООО «Автодор» ненадлежащим образом содержало автомобильные дороги Красноселькупа. «Значительное количество дорог и тротуаров не очищены от снега, на обочинах дорог и других местах общественного пользования имеется значительное скопление снежных масс», – выявила прокуратура после проверки.

За уборку снега на основании контракта с администрацией Красноселькупа отвечало именно ООО «Автодор».

«Несмотря на очевидные нарушения со стороны подрядной организации, должностными лицами администрации с. Красноселькуп в адрес подрядной организации не направленно ни одной претензии, не принято мер по выставлению штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий контракта», – уточнили в ямальской прокуратуре.

Местная администрация и руководство фирмы получили прокурорские представления. Только после этого дорожники начали работу по очистке улиц.

Как сообщается на портале закупок, ООО «Автодор», зарегистрированное в Красноселькупском районе, несколько лет получает контракты от местных чиновников. За годы сотрудничества фирма приняла участие в 45 тендерах и получила подрядов на общую сумму свыше 146 млн рублей. Данное юрлицо в реестр недобросовестных поставщиков никогда не попадало.

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