Смертельный перекур: ямалец случайно убил товарища в курилке

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который убил товарища во время перекура. Об этом 28 февраля сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По данным окружного Следкома, в Новом Уренгое ночью 2 февраля двое подвыпивших мужчин вышли покурить в подъезд – на площадке между этажами. Видимо, в этот момент товарищи повздорили. «В ходе беседы потерпевший нанес удар кулаком 33-летнему подозреваемому. Подозреваемый в ответ также нанес удар кулаком в область лица потерпевшему. Под действием силы удара мужчина упал на спину и ударился головой, телом о ступени лестничного марша», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Судмедэксперты установили, что мужчина скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новый Уренгой, Елена Максимова

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