Аэропорт Нового Уренгоя пять месяцев будет работать в сокращенном режиме: по полдня

Аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») меняет режим работы из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. С 1 июня по 26 октября авиаторы будут обслуживать самолеты с 7:30 до 15:30 часов.

Как сообщают представители новоуренгойского аэропорта, полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года. Такие условия оговорены в концессионном соглашении, которое в марте 2018 года подписали холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО.

Работы, которые из-за климатических условий могут начаться только летом, будут длиться по 16 часов в сутки. В перерывах воздушная гавань сможет принимать и отправлять самолеты.

«В среднем наш аэропорт обслуживает 20-22 рейса в день, пики приходятся на утренние и вечерние часы. В летний период расписание будет составлено более равномерно и компактно, все рейсы будут распределены в течение восьми рабочих часов», – сообщил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпании и специалисты аэропорта уже составляют расписание рейсов с учетом временных ограничений.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Нового Уренгоя идет модернизация силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов», который подконтролен группе Ренова миллиардера Виктора Вексельберга.

В состав холдинга входят пять воздушных гаваней России – аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

По итогам 2019 года аэропорт Нового Уренгоя обслужил 980 тыс пассажиров, увеличив пассажиропоток на 1%. При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал. Такое условие также прописано в соглашнии между УК «Аэропорты Регионов» и ямальским правительством.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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