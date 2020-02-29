На Ямале в ресторане произошла перестрелка, очевидцы сообщают о серьезно раненых

В Ноябрьске посетители ресторана «Мечта» устроили стрельбу. Очевидцы сообщают, что не менее четырех человек получили ранения. Двое ранены в живот, один в спину, четвертому прострелили колено.

Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел в ночь с 28 на 29 февраля. Подробности сообщил один из подписчиков.

«Было темно… И в тот момент, когда началась драка, мы были на танцполе. Громкая музыка, даже не все сразу поняли, а потом… «Мясорубка», крики, четыре-пять выстрелов. Когда включили свет в зале, все участники потасовки разбежались кто куда. Серьезно пострадали 4-5 человек», – сообщил очевидец.

Утором еще один из подписчиков уточнил информацию по пострадавшим. «Стало известно, что у одного прострелено колено, двоим попало в живот и одному в спину. Сильные ранения, стреляли из травматического оружия!!!», – добавил житель Ноябрьска.

На видео, размещенном в паблике «Происшествия Ноябрьск», не попал сам момент конфликта, а лишь зафиксированы его последствия. Видны перевернутые стулья, раздвинуты столы, на полу следы крови.

Ресторан «Мечта» входит в рейтинг десяти лучших ресторанов Ноябрьска. Считается дорогим и пафосным. На сайте УМВД по ЯНАО официального сообщения о перестрелке в Ноябрьске пока нет.

Ноябрьск, Дарья Котова

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