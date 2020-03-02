На Ямале поймали убийцу шестилетнего ребенка: нанес мальчику 18 ударов ножом

Ямальские следователи раскрыли серию жестоких убийств, совершенных в Надыме в 2000 году. Тогда были убиты две женщины и шестилетний мальчик, который стал свидетелем преступления. Как сообщает 2 марта СУ СКР по ЯНАО, убийцей оказался бывший житель Надыма 1978 года рождения.

Как напоминает окружной Следком, первое убийство было совершено в июле 2000 года. Жертвами убийцы стали молодая женщина и ее 6-летний сын.

«Обвиняемый, имея умысел на изнасилование знакомой женщины, пришел к ней в гости. В ходе общения он внезапно для женщины нанес ей несколько ударов в область головы, принесенным с собой молотком. Изнасиловав потерявшую сознание женщину, он нанес ей кухонным ножом одиннадцать ударов в область груди и живота. Завершив преступление, мужчина заметил в квартире 6-летнего сына убитой. Испугавшись, что ребенок может его опознать, мужчина нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее восемнадцати ударов ножом в область груди и живота. Закрыв квартиру на ключ, мужчина скрылся с места преступления», – сообщили следователи.

Через несколько месяцев убийца подобным образом убил еще одну жительницу Надыма. Ей он нанес более 20 ударов ножом.

Преступник скрылся, расследование уголовных дел было приостановлено. Только в 2019 году следственно-оперативная группа вышла на след убийцы. Была проведена серия экспертиз, после чего подозреваемый сознался в содеянном и даже начал сотрудничать со следствием. Сейчас дело направлено в суд.

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