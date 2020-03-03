На Ямале оленей начали прививать от страшной бациллы

На Ямале началась вакцинация оленей против особо опасной инфекции – сибирской язвы, вспышка которой в округе была зафиксирована в 2016 году. Вакцину должны получить более полумиллиона животных, сообщает главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.

По словам г-на Попова, весенняя вакцинация началась с Приуральского, Шурышкарского, Ямальского и Тазовского районов. Уже привито более 10 тыс оленей.

«Уже три года подряд вакцинация проводится в два этапа – весной и летом. Обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ – меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада в ране-весенний период ещё максимально приближены к населённым пунктам и у нас есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививовочных бригад. На сегодня вакцинация идёт в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиям», – прокомментировал главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.

Как сообщал «Новый День», ямальских оленей несколько лет назад также начали чипировать. У каждого животного своя бирка – числовой индекс. За три года было пробирковано более 208 тысяч голов. Чипы ставят бесплатно. В них «зашита» информация о возрасте оленя, его принадлежности к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках.

С недавнего времени к убою допускаются только вакцинированные и чипированные животные. Панты «неопознанных» оленей также не принимаются.

Напомним, к вакцинации ямальских животных вернулись после того, как в округе в 2016 году произошла вспышка сибирской язвы. Заболевшие были и среди коренного населения. На Ямале работали военные, чтобы ликвидировать трупы заражённых животных, тогда погибло около 2 тыс оленей.

Салехард, Дарья Котова

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