Ямальским медикам в два раза увеличили выплаты

На Ямале выплаты земским докторам увеличены с 1 до 2 млн рублей, фельдшерам с 500 тыс рублей до 1 млн. Получатели средств должны отработать в округе пять лет.

Как сообщил в среду, 4 марта, заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников, решение увеличить выплаты медикам принято на федеральном уровне.

«В настоящее время департаментом здравоохранения округа проводится работа по утверждению перечня вакантных должностей медицинских работников для получения единовременной компенсационной выплаты в 2020 году в соответствии с государственной программой РФ «Развитие здравоохранения». Воспользоваться таким правом могут врачи и фельдшеры», – сообщил Кирилл Трапезников.

По оценке профильного ведомства, сложнее всего привлекать специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия. В 2019 году на Ямал переехали 15 земских врачей и пять фельдшеров.

Как неоднократно сообщал ямальский губернатор Дмитрий Артюхов, окружной кабмин принимает ряд мер по поддержке медиков, чтобы заманить специалистов в северный регион. Одно из ключевых решений – новые правила начисления северной надбавки. С 1 января 2020 года, напомним, бюджетники, в том числе медперсонал, получают максимальные 80% с первого дня работы в округе.

Салехард, Дарья Котова

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