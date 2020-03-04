На Ямале спасают годовалого ребенка: девочка выпила ядовитую жидкость

В Центральную городскую больницу Ноябрьска с химическим ожогом доставлена годовалая девочка. Она осталась без присмотра взрослых и выпила жидкость для выведения бородавок.
Как уточняет «Ноябрьск24», годовалый ребенок сделал несколько глотков из емкости с ядовитой жидкостью. Предположительно, это был чистотел. На скорой ребенок был доставлен в больницу.
По оценке медиков, состояние маленькой пациентки оценивается как средней степени тяжести. У девочки химические ожоги слизистых рта и носа.
Ноябрьск, Дарья Котова
Ноябрьск. Другие новости 04.03.20
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