На Ямале спасают годовалого ребенка: девочка выпила ядовитую жидкость

В Центральную городскую больницу Ноябрьска с химическим ожогом доставлена годовалая девочка. Она осталась без присмотра взрослых и выпила жидкость для выведения бородавок.

Как уточняет «Ноябрьск24», годовалый ребенок сделал несколько глотков из емкости с ядовитой жидкостью. Предположительно, это был чистотел. На скорой ребенок был доставлен в больницу.

По оценке медиков, состояние маленькой пациентки оценивается как средней степени тяжести. У девочки химические ожоги слизистых рта и носа.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 04.03.20

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