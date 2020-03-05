Жителей Ямала предупредили о страшной непогоде

На Ямале 5-6 марта ожидаются опасные явления: ветер с порывами до 27 метров в секунду, понижение температуры, метель.

Как сообщает управление МЧС по ЯНАО, 5 марта на двух территориях – Шурышкарский, Приуральский районы – прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, снег и метель.

В ведомстве также уточняют, что 5 марта в отдельных районах округа будет метель, ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с. «6 марта ветер северо-западный с переходами на южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -23, -28 градусов», – уточнили в МЧС.

Спасатели просят ямальцев в эти дни соблюдать особую осторожность.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 05.03.20

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