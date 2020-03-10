Ямальские волейболисты из-за коронавируса отказались от важного матча в Италии

Волейбольный клуб «Факел» (Новый Уренгой) отказался от ответного матча Лиги чемпионов в Италии. Ямальцы должны были играть с итальянской «Перуджей».

Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, руководство клуба категорически отказывается подвергать своих игроков и тренеров риску заражения коронавирусом.

«Кроме того, очень велика возможность двухнедельного карантина в России по приезду обратно. А это приведёт к тому, что «Факелу» просто придётся сняться со всех соревнований и закончить сезон. Руководство клуба множество раз обращалось в ЕКВ (Европейская конфедерация волейбола, – прим. Ред.) с просьбой перенести матч на территорию, где нет угрозы COVID-19, провести его позже, или сыграть второй матч в Новом Уренгое. Всероссийская федерация волейбола поддержала свои клубы и запретила «Факелу» и «Динамо-Казань» выезд в Италию. Сегодня ожидаем реакцию ЕКВ и надеемся на здравое решение», – сообщается в официальном обращении клуба.

Как сообщал «Новый День», Италия вышла на первое место в мире после Китая по заболеванию коронавирусом. Общее число умерших с начала вспышки в феврале превысило 460 человек. Число заболевших – более 9 тыс человек. С 10 марта страна закрывается на карантин. Вся территория Италии премьером страны Джузеппе Конте объявлена зоной, в которой действуют ограничения типа «лучше посиди дома».

Новый Уренгой, Дарья Котова

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