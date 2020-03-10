В Сабетте для «Новатэка» построят новый терминал

На Ямале в морском порту Сабетта планируется строительство нового терминала сжиженного природного газа – «Обский». Как сообщает во вторник, 10 марта, Главгосэкспертиза России, ведомство выдало положительное заключение на строительство.

Предполагается, что новый терминал сможет принимать не менее 65 судов-газовозов, грузооборот «Обского» составит порядка 5 млн тон СПГ в год.

«Терминал «Обский», который предназначен для перегрузки сжиженного природного газа – продукции ПАО «НОВАТЭК» на морской транспорт, построят на западном берегу Обской губы полуострова Ямал. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано три этапа работ», – уточнили в ведомстве.

Главный проектировщик терминала – ЗАО «ГТ Морстрой», запланировал реконструкцию действующих причалов порта. Это первый этап строительства.

На втором этапе предусмотрено строительство технологического причала с эстакадой от завода сжиженного природного газа и береговой инфраструктурой. На третьем проведут устройство крепления дна в акватории технологического причала.

Напомним, «НОВАТЭК» – мажоритарный акционер (50,1%) компании «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» – это завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тысяч тонн в год. Первая линия была запущена в 2017 году, вторая и третья – год спустя.

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