Ямальский активист попросил федерального министра помочь северянам с витамином D

Ямальский активист Алексей Шевцов отправил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором просит главу ведомства включить анализ на витамин D в перечень услуг ОМС. Обращение ямальца было зарегистрировано на сайте Минздрава 12 марта. Об этом «Новому Дню» сообщал автор инициативы.

Алексей Шевцов обосновал свою просьбу тем, что анализ на витамин D достаточно дорогой и проийти исследование можно только в частных медклиниках. При этом именно северяне чаще других сталкиваются с нехваткой «солнечного» витамина.

«Убедительно прошу вас походатайствовать насчет включения данного анализа в медицинский полис. Или сделать его льготным. Хотелось бы реализации этой инициативы по всему округу ЯНАО. Пусть Ямал станет пилотным проектом для внедрения этого анализа», – говорится в письме Шевцова, отправленного на имя министра Мурашко.

Обращение ямальского активиста уже зарегистрировано на официальном сайте Минздрава РФ. В установленный законом срок инициатор вопроса должен получить от федерального ведомства ответ.

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