В Новом Уренгое педофил напал на гулявшую с собакой девочку

В Новом Уренгое в суд передано дело 26-летнего педофила, который в подъезде напал на 14-летнюю девочку.

Как напоминает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено летом 2019 года. Девочка погуляла с собакой и пошла домой. Мужчина зашел за ней в подъезд. «Обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия», – уточнили в окружном Следкоме.

В полицию обратилась мамам ребенка. Мужчина был задержан. Девочка его опознала. Уголовное дело следователи возбудили по ч.1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Дело направлено в суд.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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