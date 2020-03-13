На Ямале педофил надругался над малолетней девочкой, с которой познакомился на улице

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против молодого человека, надругавшегося над малолетней девочкой. Парня обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 18-летний молодой человек познакомился на улице с девочкой, которой еще не было 14 лет. Зная, что девочка малолетняя, он, тем не менее, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера. В следствии изнасилования были нарушены нормальное физическое и психологическое развитие потерпевшей.

Сейчас юношу ждет суд за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Новый Уренгой, Николай Бастриков

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