На Ямале из-за коронавируса с поезда сняли группу вахтовиков

На Ямале 18 пассажиров поезда «Москва-Новый Уренгой» доставлены в Новоуренгойскую ЦГБ. Людей медики отправили из вагона в больницу из-за коронавируса.

Инцидент произошел в поезде №110 «Москва-Новый Уренгой» в вагоне №11. В Москве в поезд села жительница Кирова, посещавшая одну из стран, в которой зафиксированы случаи коронавируса. Женщину в Кирове медики госпитализировали. Результатов исследований пока нет, но информация о ее госпитализации была передана.

Как сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на собственные источники, попутчиков кировчанки – 18 человек, в Новом Уренгое встречали кареты скорой помощи. Пассажиров сняли с поезда и поместили на карантин в Новоуренгойскую ЦГБ. Это вахтовики, которые должны были отправиться на одно из месторождений.

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