Дмитрий Артюхов привел Ямал в повышенную готовность из-за нового коронавируса

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел в регионе режим повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала в связи с распространение коронавируса. Об этом глава региона заявил в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции в понедельник, 16 марта.

Главный вопрос, заявил Артюхов, связан с вахтовым режимом, который является основой ротации населения в округе. «Знаю, что ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трёх месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, – заявил Артюхов работодателям и главам муниципальных образований. – Необходимо отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, перенести на более поздний срок».

Режим повышенной готовности, введенный Артюховым, предполагает перенос на неопределенный срок всех запланированных массовых мероприятий. День оленевода, который должен пройти в конце марта-начале апреля, состоится без приглашения гостей из-за пределов Ямала.

С 18 марта все ямальские школы уходят на каникулы. Все поездки учащихся на каникулах отменяются. На общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах вводятся строгие дезинфекционные меры. Губернатор обязал работодателей взять под особый контроль состояние здоровья работников. Там, где это возможно, рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу, а там, где это невозможно, рекомендовано обеспечить людей антисептиками для обработки рук, дезинфицировать и регулярно проветривать помещения. При малейших признаках простуды работники должны отправляться на больничный. Кроме того, губернатор настоятельно рекомендовал жителям округа не ездить в путешествия, особенно за границу.

Ямальское управление Роспотребнадзора сообщило, что на территории округа нет случаев новой коронавирусной инфекции. С понедельника, 16 марта медицинская служба региона переведена в режим повышенной готовности, санитарные врачи перешли на круглосуточный режим работы, в департаменте здравоохранения Ямала приостановлены отпуска и командировки

С начала года из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, на Ямал прибыло 109 человек. 63 человека здоровы и находятся на самоизоляции под наблюдением медиков,46 обследованы и сняты с наблюдения в связи с окончанием двухнедельного срока, сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Медики Лабытнангской ЦРБ взяли под наблюдение семью из трёх человек, ранее вернувшуюся в Россию из Пекина, а также 37 пассажиров, ехавших с ними в одном вагоне поезда «Москва – Лабытнанги». Этих людей обследовали и взяли под наблюдение на 14 дней, сейчас они здоровы.

«Поводов для паники у ямальцев нет, но к ситуации с коронавирусом все должны отнестись серьезно», – отметил в итоге Дмитрий Артюхов.

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