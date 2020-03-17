АК «Ямал» запретила пилотам целоваться из-за коронавируса

В авиакомпании «Ямал» введены ограничения на личные контакты в связи с карантином по коронавирусу. Согласно распространенному в социальных сетях распоряжению, для членов летных и кабинных экипажей (то есть для пилотов и стюардесс) запрещаются объятия, рукопожатия и поцелуи.

«В связи с введением карантинных мероприятий в авиакомпании, связанных с распространением коронавирусной инфекции, обязываю членов летных и кабинных экипажей: минимизировать посещение офиса до случаев крайней необходимости, отменить до особого указания контактные приветствия (рукопожатия, объятия, поцелуи)», – говорится с распоряжении летного директора Лебединца.

Получить комментарий в АК «Ямал» не удалось.

Напомним, на Ямале 18 попутчиков пассажирки поезда Москва – Новый Уренгой в Новом Уренгое сняли с поезда и поместили на карантин в Новоуренгойскую ЦГБ. Это вахтовики, которые должны были отправиться на одно из месторождений.

Салехард, Николай Бастриков

Салехард. Другие новости 17.03.20

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