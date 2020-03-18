Ямальским медикам незаконно не доплатили почти миллион рублей, вмешалась прокуратура

После вмешательства прокуратуры ЯНАО медикам ГБУЗ «Красноселькупская ЦРБ» выплачены надбавки, которые отменило руководство больницы. Деньги – более 857 тыс рублей, получили 75 сотрудников.

Как сообщает ямальская прокуратура, жалоба в надзорное ведомство поступила от коллектива ГБУЗ «Красноселькупская ЦРБ».

«Установлено, что в феврале 2019 года по результатам проведенной специальной оценки условий труда приказом главного врача больницы медицинскому персоналу отменены надбавки за вредные и опасные условия труда в размере 4%. В апреле 2019 года решением Красноселькупского районного суда, инициированного работниками учреждения, специальная оценка условий труда признана незаконной. Однако, положенная надбавка возмещена работникам больницы лишь с момента вступления судебного акта в законную силу, то есть с июля 2019 года, а не с момента фактического нарушения их прав», – сообщает прокуратура ЯНАО.

Руководству больницы пришлось выплатить медикам долг 857 тыс рублей, включая компенсацию за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. Возбуждено дело об административном правонарушении. На имя главного врача больницы было внесено прокурорское представление об устранении нарушения закона.

Красноселькуп, Салехард, Дарья Котова

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