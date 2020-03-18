В ЯНАО родителей запугивают фейковыми сообщениями о коронавирусе

На Ямале в чатах, созданных родителями школьников, с пометкой «срочно» распространяется информация о запрете выпускать детей на улицу. Ямальцев пугают, что их начнут штрафовать, если несовершеннолетние будут выходить из дома.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улице, то родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!», – такие сообщения стали массово получать ямальцы.

В пресс-службе губернатора ЯНАО уточнили, что на сегодняшний день чиновники предоставляют актуальную информацию о ситуации в округе через сайт ИА «Север-Пресс», а также посредством Telegram-канала «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО». Как сообщает «Север-Пресс», страшилка для родителей – фейк. Главный профилактолог ЯНАО, главный врач окружного центра медицинской профилактики Сергей Токарев подтверждает, что информация не соответствует действительности.

Медик, напротив, считает, что дети должны гулять, но при этом соблюдать особую осторожность. «Надо разъяснить ребенку, как это делать, то есть не собираться в группы, не посещать с друзьями кафе, клубы, спортзалы и стадионы. Гулять нужно на открытом воздухе, желательно поодиночке», – прокомментировал Сергей Токарев.

Напомним, с 18 марта в ямальских школах объявлены каникулы.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 18.03.20

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