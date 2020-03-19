Авиакомпания «Ямал» решила возвращать стоимость билетов без штрафа, но есть условие

Авиакомпания «Ямал» объявила о готовности возвращать деньги пассажирам, чьи перелеты пришлось отменить из-за коронавируса. Сообщение для пассажиров размещено 19 марта в официальной группе авиакомпании в социальной сети «ВКонтакте».

Авиаторы заявили, что при вынужденном возврате билета штрафные санкции применяться не будут. Как уточнили «Новому Дню» по телефону «горячей линии», речь идет абсолютно обо всех рейсах АК «Ямал», включая внутренние и международные перелеты. Единственное условие: дата вылета должна быть до 15 апреля.

Для тех пассажиров, кто приобретал билеты на сайте авиакомпании, работает «горячая линия». «В случае оформления билета на стороннем сайте/кассе, вынужденный возврат производится по месту приобретения авиабилета», – уточнили в АК «Ямал».

Салехард, Дарья Котова

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