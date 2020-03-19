На Ямале нашли пакет с новорожденным мальчиком

В Надыме на балконе жилого дома было обнаружено тело новорожденного мальчика. Мама ребенка уже установлена и сейчас дает показания.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, новорожденный семимесячный плод находился в пакете. Проводятся следственные мероприятия, назначено проведение гистологической экспертизы.

В окружном Следкоме уточнили, что мамам младенца уже установлена и дала показания. С ее слов, ребенок был мертворожденным.

Осведомленные источники «Нового Дня» добавляют, что родительница мальчика не имеет гражданства РФ и приехала из Дагестана на Ямал ради заработка. У мигрантки есть дети.

Надым, Салехард, Дарья Котова

Надым, Салехард. Другие новости 19.03.20

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