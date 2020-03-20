Больницы Ямала приготовились к наплыву больных коронавирусом

В ЯНАО пять больниц готовы к госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская.

«Окружной департамент рассматривает все варианты развития ситуации, начиная с того, что всё пройдет тихо и благополучно, и заканчивая тем, что у нас будет массовое поступление заразившихся пациентов», – заявил 20 марта директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков на брифинге для журналистов.

В списке больниц, куда могут поступать больные с подозрением на COVID19, пока нет Салехардской ОКБ, так как в окружной больнице сейчас идет капитальный ремонт, а индивидуальные боксы не имеют обособленных входов с улицы. Об этм сообщает Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО».

Сергей Новиков уточнил, что при необходимости в схему маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус будет включено и инфекционное отделение Салехардской окружной больницы.

«Если количество пациентов окажется значительным и существующих боксов не будет хватать, прорабатывается вопрос, чтобы инфекционные отделения под больных коронавирусом выделялись целиком. Мы настраиваемся, что всё пройдёт спокойно, но в то же время готовимся к любым вариантам», – отметил глава окружного депздрава.

На текущий момент в ЯНАО с подозрением на коронавирусную инфекцию в лечебных учреждениях остаются 16 пациентов, в условиях самоизоляции пока находятся 137 пациентов, 50 человек уже сняты с карантина. У всех взяты анализы, результаты – отрицательные. Ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории округа нет, подчеркнл г-н Новиков.

В ближайшее время в пяти лечебных учреждениях региона планируется применение тест-систем для диагностики пациентов на коронавирусную инфекцию. Раньше эти анализы проводил только Роспотребнадзор. Салехардская окружная больница уже начала применять тест-системы, на очереди – две лаборатории Ноябрьска, Надым и Новый Уренгой. Ежедневно на Ямале смогут делать до 2300 тестов. Этого более, чем достаточно, сказал Сергей Новиков, отметив, что число тестов в случае необходимости может быть увеличено.

Салехард, Дарья Котова

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