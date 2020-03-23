На Ямале вахтовика-нефтяника убила струя воды

На Ямале на территории Романовского нефтяного месторождения погиб 38 летний рабочий. Ведется доследственная проверка. Как сообщает в понедельник, 23 марта, СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 21 марта.

«При цементировании скважины на территории Романовского месторождения, расположенного в 150 километрах от поселка Ханымей, произошел прорыв рукава высокого давления. В результате выброса струи воды под давлением 38-летнему рабочему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – уточнили в окружном Следкоме.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Нефтяное месторождение разрабатывается компанией «Газпромнефть».

Муравленко, Пуровский район, Дарья Котова

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