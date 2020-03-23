На Ямале из-за коронавируса самоизолировались более 300 человек

На территории Ямала из-за COVID-19 выросло число граждан, находящихся на самоизоляции. Еще 21 марта на карантине находились 228 человек, 23 марта самоизолировавшихся уже 302. Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО».

В округе 21 человек гопитализирован из-за прямого контакта с зараженными коронавирусной инфекцией, 56 – такое число снятых с карантина по истечении срока наблюдения. Подтвержденных случаев коронавируса на территории ЯНАО не выявлено.

Медики просят ямальцев не паниковать при виде людей, одетых в медицинскую спецодежду. Это врачи, посещающие на дому тех, кто вернулся из-за границы. Люди в спецкостюмах – это участковые терапевты или педиатры.

Салехард, Дарья Котова

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