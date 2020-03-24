На Ямале студент подделал СМИ, чтобы распространить фейк о коронавирусе

На Ямале редакция новостного портала была вынуждена обратиться к силовикам из-за распространения фейковой новости о коронавирусе. В соцсетях появился скриншот главной страницы «Ноябрьск24», где сообщалось, что город повторит судьбу китайской провинции Ухань.

Как сообщает «Ноябрьск 24», новость-подделка от имени издания разлетелась по соцсетям. Ее автором стал ямальский студент. Молодой человек сделал скриншот главной страницы сайта, отредактировал его по своему усмотрению и опубликовал в соцсетях.

«Ноябрьск может повторить участь столицы Китая города «Ухань» – такой заголовок придумал студент. Далее «автор» обратился к ямальцам. Вот дословный текст с сохранением орфографии и пунктуации: «В ноябрьске обнаружено более 5 зараженных новым вирусом «коронавирус». Подозреваются из 7 школы. Просим вас носить распираторы и защитные маски. Ни в коем случае не выходить из дома».

Новость от имени городского издания вышла 10 марта. «На сайте «Ноябрьск 24» такой информации не было, более того, все изложенное не соответствовало действительности, о чем мы сообщили подписчикам на своих официальных страницах в социальных сетях», – прокомментировали в редакции «Ноябрьск 24».

Журналисты обратились с заявлением в полицию. В правоохранительные органы также поступило заявление регионального Роспотребнадзора. Виновник установлен, идет расследование.

За распространение ложной новости молодой человек может быть оштрафован до 300 рублей. Также его действия могут быть признаны уголовным преступлением. За искажение информации «автор» текста может стать фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 237 (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей). Либо он может попасть под санкции ст. 128 УК РФ (клевета).

Ноябрьск, Дарья Котова

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