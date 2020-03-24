На Ямале «взбесился» водонагреватель: пробил крышу дома и долетел до военкомата

Жители ямальского города Тарко-Сале в социальных сетях обсуждают невероятный инцидент. В одном из частных домов взорвался частный водонагреватель: он взлетел к самому верху, пробив крышу, а приземлился на пороге местного военкомата.

Об инциденте сообщил паблик «Сплетник Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте». «Ул. Энтузиастов, дом 10. Взорвался водонагреватель, от взрыва нагреватель вылетел и долетел до военкомата. При этом никто физически не пострадал, только морально и материально», – сообщает автор поста.

Судя по фотографиям, водогрей «взбесился» в туалете, где все разрушено. На фото также видно, что пробита крыша частного дома. Сам агрегат лежит на крыльце здания.

Подписчики предположили, что это был самодельный водонагреватель из газового баллона. Само ЧП таркосалинцы назвали «бомбезной новостью».

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