На Ямале из-за коронавируса некоторым предпринимателям снизили налоговую ставку

На Ямале для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (объект – «доходы») снижена налоговая ставка. Она составит 1 %, и будет действовать в округе весь 2020 год – с 1 января по 31 декабря. Законопроект в четверг, 26 марта, единогласно поддержали депутаты заксобрания ЯНАО.

Депутаты согласились, что снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 5 до 1 % – это одна из антикризисных мер, в которой в период пандемии коронавируса нуждаются самые уязвимые виды бизнеса. Это социально ориентированный бизнес (включая частные детские сады, организации допобразования, фитнес-центры, предприятия, работающие в сфере организации досуга), гостиничный бизнес, а также продавцы продовольствия в труднодоступных местах.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал пакет мер, который округ подготовил для бизнес-сообщества региона. Это снижение ставки УСН с 5% до 1 %, ЕНДВ – с 15% до 7,5%. Также региональные власти обещают преференции арендаторам государственного и муниципального имущества.

Всего первоочередной пакет мер коснется около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек.

«Сейчас введено много ограничений, которые необходимы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Вместе с тем, это больно бьёт по малому бизнесу, поэтому мы определили самые остро реагирующие отрасли и приняли ряд решений», – ранее комментировал Дмитрий Артюхов.

Салехард, Дарья Котова

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