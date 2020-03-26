В ЯНАО на месторождении Газпрома 20 вахтовиков госпитализированы из-за COVID-19

На Ямале в экстренном порядке изолированы 20 вахтовиков, работающих на Бованенковском месторождении.

Как сообщает оперативный региональный штаб, вахтовики еще 16 марта летели транзитным рейсом Москва-Екатеринбург и контактировали с больным коронавирусом. У двоих контактировавших сейчас есть признаки ОРВИ. 20 работников месторождения изолированы.

«Инфекционное отделение Надмымской районной больницы готово к приему двух вахтовиков с симптомами ОРВИ. Обсерватор в Ноябрьске готов принять 18 человек без признаков ОРВИ. Ближайшие четыре для люди будут находиться в указанных учреждениях в изоляции», – уточнили в оперативном штабе ЯНАО. Также отмечается, что вахтовики будут выписаны на 14-ый день по окончании карантина, если тесты на коронавирус будут отрицательными.

Бованенковское месторождение, откуда вывезли 20 человек, является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Разрабатывается «дочкой» Газпрома – ООО «Газпром добыча Надым».

По данным на 26 марта на Ямале подтвержденных случаев COVID-19 не выявлено. На карантине в режиме самоизоляции находятся 839 человек.

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