На Ямале пенсионеров попросили не выходить из дома

Из-за угрозы заражения коронавирусом жителям Ямала в возрасте от 60 лет и старше рекомендовано не выходить из дома. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пожилым людям напомнили, что для них COVID-19 особенно опасен, режим самоизоляции снизит риск заражения. Руководитель ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев добавил, что одна из самых уязвимых групп – это именно люди, которым больше 60 лет и у которых есть хронические заболевания. «В том числе артериальные гипертензии, сахарный диабет, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца и другие заболевания, которые способствуют неблагоприятному течению коронавирусной инфекции», – прокомментировал Токарев.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, по решению оперативного штаба для пожилых ямальцев организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом. Пожилым ямальцам нужно связаться с органами соцобслуживания. Свою помощь соцработникам также предлагают волонтеры.

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