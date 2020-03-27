Только если экстренно: жителей Ямала попросили не обращаться в медучреждения

На Ямале население попросили максимально снизить обращения в медучреждения во время пандемии коронавируса. С таким заявлением к ямальцам обратился глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков в пятницу, 27 марта.

Новиков напомнил, что по всей стране с 23 марта временно приостановлено проведение профосмотров, также приостановлены диспансеризация и взрослая вакцинация. Проведение плановых осмотров и операций сокращается.

«Необходимо максимально сократить визиты к врачу, особенно это касается пожилых пациентов», – заявил Сергей Новиков.

В полном объеме оказывается только экстренная медицинская помощь, а также медпомощь по важным жизненным показателям. Пенсионеров ЯНАО, людей с хроническими заболеваниями медики будут посещать на дому. Лекарственные препараты инвалидам доставят на дом волонтёры и медицинский персонал.

"Мы предполагаем, что у многих жителей региона может возникнуть потребность посетить узких специалистов с профилактической целью, в связи с выходными. Просим жителей обратить внимание, что эту неделю нужно провести максимально дома", – отметил глава ведомства.

Салехард, Дарья Котова

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