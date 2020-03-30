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Понедельник, 30 марта 2020, 14:46 мск

Новости Ямал

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На Ямале льготников из-за COVID-19 просят не оформлять социальные выплаты

На Ямале получателей льгот попросили не посещать социальные учреждения. Все соцвыплаты будут продлены автоматически, об этом 30 марта сообщила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции изменён порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки органами социальной защиты населения. Автоматически до 30 сентября 2020 года продлятся региональные меры социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам, которые получали эти выплаты до 01 апреля 2020. Приносить подтверждающие документы (в основном, это сведения о доходах) не нужно», – пояснили в окружном кабмине.

Тем, кому предстоит впервые оформить выплаты, заявлять об этом можно через Единый портал гоуслуг. И система подачи заявления упрощается. «В данном случае не требуется предоставление подлинников документов, достаточно направить копии на электронную почту органа социальной защиты населения или поместить их в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения в каждом муниципальном образовании. Заверять копии документов в установленном законодательством порядке не требуется», – информирует департамент соцзащиты.

«Мы приняли меры, которые максимально упростят получение региональных выплат семьям с детьми, пожилым, иным категориям граждан и не потребуют личного посещения людьми органов социальной защиты», – отметила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

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