На Ямале из-за COVID-19 вводятся новые запретительные меры

На территории Ямала с сегодняшнего дня и до 5 апреля вводятся ограничительные меры для ряда объектов, оказывающих услуги населению.

Как сообщает оперативный штаб округа, приостанавливается работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун. «А также иных объектов, в которых подобные услуги оказываются в присутствии граждан», – уточняют в оперативном штабе.

Также должны закрыться объекты розничной торговли, но приведен список исключений. Это аптеки, магазины, реализующие все продовольственные товары и объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.

Оказание дистанционных услуг, как и дистанционная торговля пока, не под запретом.

Временно не будут работать организации по бытовому обслуживанию населения, за исключением ритуальных услуг. Меняется и режим работы в структурах государственной и муниципальной влсти. «Приостанавливается предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях региональных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, в том числе МФЦ», – уточнили в штабе. Там также добавили, что соответствующий документ готовится в правительстве ЯНАО и будет опубликован сегодня на официальном сайте ямальского правительства.

По данным на 31 марта на территории ЯНАО не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 31.03.20

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