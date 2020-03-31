На Ямале главу управляющей компании подозревают в сокрытии крупной суммы

В городе Губкинский в отношении руководства управляющей компании ООО «Комплекс-2 Сервис» возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, с января 2017 по сентябрь 2019 года руководство ООО «Комплекс-2 Сервис» скрыло более 21 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело возбуждено ч.2 ст. 199.2 УК РФ. «В результате неправомерных действий руководства общества, не исчислены и не уплачены в бюджет РФ налоги на сумму более 21 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками ОБЭП УМВД России по ЯНАО», – уточнили в окружном Следкоме.

В открытых источниках сообщается, что управляющая компания ООО «Комплекс-2 Сервис» появилась на рынке управления жилфондом в марте 2009 года. Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано с уставным капиталом 25 тыс рублей. С 2018 года УК демонстрировала убытки: при выручке около 36 млн рублей убыток превысил 1,5 млн рублей. Закончилось все банкротством, и с 30 января 2020 года УК находится под присмотром конкурсного управляющего. В период, указанный окружным Следкомом, директором УК была Юлия Заец, которая также входит в состав учредителей ООО «Комплекс-2 Сервис».

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