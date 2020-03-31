Ямал переходит на всеобщий режим самоизоляции

На территории Ямала с 1 по 5 апреля для всех жителей округа вводится режим самоизоляции. Как сообщает оперативный штаб, в указанный период ямальцы могут покидать свое жилье только в исключительных случаях, в том числе, при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью.

«Жители округа смогут ходить за продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от дома магазины. Также вводятся правила выгула домашних животных – в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор – в ближайшие места накопления отходов», – уточнили в региональном оперативном штабе.

Пожилым людям старше 60 лет предписывют самоизолироваться не на несколько дней, а до 15 апреля. «С выгулом домашних животных, продуктами, покупкой лекарств и предметов первой необходимости помогут социальные работники и волонтёры. Медицинская помощь пожилым людям будет предоставляться на дому», – призывают пенсионеров ямальские власти.

«Мы хотим, чтобы всем жителям округа было понятно, что это не рекомендация, а обязанность каждого человека. От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это самое важное для нас всех», – отметила заместитель губернатора Ямала, руководитель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

От режима самоизоляции освобождены лишь медики, работники аптек и оперативных служб. Также под ужесточение правил не попадают сотрудники некоторых организаций.

Салехард, Дарья Котова

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