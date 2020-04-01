Власти Ямала объяснили, почему на улицах появилась военная техника

Жителей Ямала испугали фотографии, которые распространяются в мессенджерах. На фото машины военных. В том числе, грузовик, который перекрыл автодорогу.

В окружном оперативном штабе сообщают, что ямальцы пересылают друг другу четыре фотографии с военной техникой и утверждают, что в Надым стягивают войска. «Эта информация является ложной. На первых трех фото изображены военные ЦВО, у которых закончились учения. Техника разъезжалась по местам постоянной дислокации и попала в чей-то объектив. Последняя фотография действительно из Надыма, эта машина – передвижной штаб ОМВД, осуществляет разворот», – уточнили в оперативном штабе ЯНАО.

Там также напомнили, что с 25 марта в войсках начались масштабные «антикоронавирусные учения». Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в том числе, анонсировал проверку в воинских частях Центрального военного округа.

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