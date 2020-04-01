На Ямале всех работников аэропортов и вокзалов обследуют на коронавирус

На Ямале за неделю планируют обследовать на коронавирус работников железнодорожных вокзалов и аэропортов. Тестирование на COVID-19 уже началось в городах Ноябрьск и Лабытнанги.

«Согласно постановлению главного санитарного врача по Ямалу нам необходимо в срок до 7 апреля обследовать всех сотрудников железнодорожных вокзалов и аэропортов округа. Это будет сделано силами лабораторий на базе медицинских учреждений региона и лабораторий центов гигиены и эпидемиологии на Ямале», – сообщила главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по клинической лабораторной диагностике Людмила Бикбулатова.

Для массового тестирования медикам понадобятся тысячи тестов – в список попали все аэропорты округа, а их 10, и все вокзалы. Например, только в аэропорту Нового Уренгоя на наличие вируса проверят 680 сотрудников, из которых 100 – непосредственно контактируют с пассажирами.

Пока диагностика на COVID-2019 возможна в пяти больницах округа – в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме и две лаборатории в Ноябрьске. При необходимости подключатся медучреждения в городах Лабытнанги, Тарко-Сале, Губкинском и Муравленко. Еще 4 лаборатории работают на базе «Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО». В них проводят анализы тем, кто имеет клинические симптомы заражения.

Салехард, Дарья Котова

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