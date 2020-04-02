На Ямале молодая женщина до смерти забила мужа молотком

СУ СКР по ЯНАО подозревает 30-летнюю жительницу Пуровского района в убийстве мужа. Тело мужчины ночью 31 марта было обнаружено в селе Самбург.

По данным окружного следкома, убийство было совершено 30 марта. «Супруга потерпевшего в ходе ссоры нанесла мужчине множественные удары молотком в область головы. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами головы», – уточнили в окружном следкоме. Погибшему было 33 года.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). «В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», – резюмировали в СУ СКР по ЯНАО.

Пуровский район, Салехард, Дарья Котова

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