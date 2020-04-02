На Ямале подтвердился коронавирус: заболели два человека

На Ямале, где до сегодняшнего дня не было зафиксированных случаев COVID-19, двое заболевших. Об этом 2 апреля сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«2 апреля подтвердились первые два случая новой коронавирусной инфекции. Заболели жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы. Принято решение о введении режима карантина в данном населённом пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел», – заявил 2 апреля Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба ямальского правительства уточняет, что Артюхов уже провёл заседание Оперативного штаба. На сегодняшний день в посёлке установлен весь круг контактов заболевших. Они изолированы, обследованы на коронавирус. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков отметил, что в Надымскую больницу с симптомами ОРВИ госпитализировано ещё четверо жителей посёлка Пангоды. Все они были в контакте с заболевшими. Врачи лечебного учреждения оказывают госпитализированным весь комплекс необходимой помощи.

Отметим, что 30 марта COVID-19 заподозрили у двух работников ООО «Газпром добыча Надым». «В связи с выявлением лиц с подозрением на COVID-19 – двух работников Медвежинского газопромыслового управления (поселок Пангоды) – предписано отстранить указанных лиц от работы, обеспечить содействие ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» по обследованию сотрудников МГПУ, обеспечить усиление дезинфекционного режима на объектах «Газпром добыча Надым», обеспечить недопущение перемещения сотрудников МГПУ в другие структурные подразделения ООО «Газпром добыча Надым», ограничить перемещение сотрудников за пределы Надымского района», – сообщалось 31 марта на официальном сайте «Газпром добыча Надым».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 3 тыс 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай COVID-19.

Салехард, Дарья Котова

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