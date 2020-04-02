Запрещено покидать дома: ямальский поселок, где выявлен коронавирус, закрыт на карантин

В ямальском поселке Пангоды, где выявлено два случая коронавируса, в четверг, 2 апреля, с 23:00 часов введен карантин. Об этом сообщает окружной штаб.

«Всем проживающим в населенном пункте, за рядом исключений, запрещено покидать дома. Въезд на территорию поселка и выезд из него разрешены только транзитному транспорту и спецтранспорту экстренных служб , а также транспорту со спецпропусками», – сообщается в постановлении губернатора ЯНАО, которое оперативно было опубликовано 2 апреля. На карантин территория закрыта «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Как сообщал «Новый День», 2 аперля на Ямале были зарегистрированы два первых случая COVID-19. Заболели жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы.

«Принято решение о введении режима карантина в данном населённом пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел», – заявил 2 апреля Дмитрий Артюхов.

В оперативном штабе ЯНАО уточняют, что один из заболевших в марте на своей машине ездил в другой регион РФ, за границу заболевшие не выезжали.

На сегодняшний день в посёлке установлен весь круг контактов заболевших. Они изолированы, обследованы на коронавирус. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков отметил, что в Надымскую больницу с симптомами ОРВИ госпитализировано ещё четверо жителей посёлка Пангоды. Все они были в контакте с заболевшими. Врачи лечебного учреждения оказывают госпитализированным весь комплекс необходимой помощи.

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